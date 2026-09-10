En California, las disposiciones para la renovación de la licencia de conducir se modifican al alcanzar cierta edad. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) indica que los adultos mayores que retrasen el proceso podrían perder la opción de renovar de acuerdo con el sistema convencional y enfrentar limitaciones adicionales.

Cambian las licencias: los adultos mayores ya no podrán renovarla como siempre

En California, los conductores de 70 años o más están sujetos a nuevas regulaciones:

Deben acudir personalmente a una oficina del DMV

Deben renovar su licencia cada 5 años

Pueden estar sujetos a evaluaciones adicionales, dependiendo del caso

A diferencia de otros grupos etarios, aquellos en este rango de edad no pueden finalizar el proceso en su totalidad a través de medios digitales.

Se despide la licencia de conducir para las personas mayores: no podrán renovarla como siempre y deben cumplir un nuevo requisito. Fuente: El Cronista.

Paso a paso: cómo renovar la licencia de conducir en California

Los conductores mayores de 70 años en California deben: