Entre todas las notificaciones que envía el IRS, el Aviso LT11 es una de las más serias: es la última advertencia antes de que el organismo avance con el embargo de bienes, sueldos y cuentas bancarias. Recibirlo significa que el reloj empezó a correr, y que ignorarlo o responder tarde puede derivar en que el IRS tome el dinero directamente de tu cuenta o de tu salario.

Qué es el Aviso LT11

El LT11 (también identificado como Carta 1058) es el Aviso Final de Intención de Embargo y Notificación del Derecho a una Audiencia. Es la notificación con la que el IRS informa que, ante una deuda de impuestos impaga y tras otros avisos previos ignorados, tiene la intención de embargar los bienes del contribuyente para cobrar lo adeudado.

A diferencia de un gravamen, que es solo un derecho legal sobre los bienes, el embargo es la incautación efectiva: el IRS puede tomar el dinero de las cuentas bancarias, retener parte del salario o quedarse con otros activos. El LT11 es el paso formal que habilita ese proceso.

El LT11 otorga un plazo de 30 días desde la fecha del aviso para actuar.

El aviso final del IRS antes del embargo: qué es el LT11 y por qué no hay que ignorarlo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que atrasaron este trámite

Si el contribuyente deja pasar los 30 días sin actuar, el IRS queda habilitado para avanzar con el embargo. A partir de entonces puede:

Embargar las cuentas bancarias: el banco congela los fondos y, tras un plazo, los transfiere al IRS.

Retener parte del salario: el empleador debe enviar una porción del sueldo al IRS en cada pago.

Incautar otros bienes: en casos más graves, vehículos u otras propiedades.

Además, dejar vencer el plazo hace perder el derecho a la audiencia de debido proceso, lo que reduce las opciones de defensa.