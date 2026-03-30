El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigente una de las herramientas de cobro más severas dentro del sistema tributario de Estados Unidos. Se trata del levy, una medida que permite al organismo avanzar sobre dinero, salarios, cuentas y otros activos cuando una persona mantiene una deuda fiscal sin resolver. Uno de los escenarios más frecuentes que puede derivar en un embargo del IRS es no haber presentado la declaración federal de impuestos dentro de los plazos exigidos. Cuando esto ocurre, la agencia puede determinar que existe una deuda pendiente y comenzar un proceso de cobro para recuperar ese dinero. El problema no se limita solo a quienes nunca enviaron sus formularios. También pueden quedar expuestas las personas que sí presentaron su declaración, pero no pagaron el monto adeudado o dejaron pasar el tiempo sin responder a los avisos del organismo. A partir de ese momento, el IRS puede reclamar el pago de forma progresiva y, si la deuda sigue sin resolverse, avanzar con herramientas de cobro forzoso. Entre ellas aparecen la retención de salario, el congelamiento de cuentas bancarias y otras medidas que afectan directamente el acceso al dinero del contribuyente. Cuando el caso llega a la instancia de levy, el IRS puede ir mucho más allá de una simple advertencia. La agencia está autorizada a tomar dinero de distintas fuentes para cubrir el monto pendiente de la deuda fiscal. Entre las acciones más conocidas aparece el embargo de cuentas bancarias, que puede inmovilizar fondos depositados en entidades financieras. También puede aplicar retenciones sobre salarios, pagos por trabajo independiente, beneficios e incluso ciertos ingresos recurrentes. En la práctica, esto también puede alcanzar plataformas o billeteras donde la persona reciba dinero o mantenga fondos vinculados a su actividad económica. Antes de emitir un levy, el IRS sigue un procedimiento formal y no aplica el embargo de forma automática. Estos son los pasos que suele completar la agencia antes de avanzar con el cobro forzoso. La forma más efectiva de evitar un embargo del IRS es no dejar avanzar la deuda sin respuesta. Presentar la declaración federal de impuestos a tiempo, responder los avisos oficiales y mantener contacto con la agencia puede marcar una diferencia clave antes de que el caso llegue a una instancia más grave. Si la deuda ya existe, el contribuyente todavía puede buscar alternativas para frenar el proceso, como solicitar un plan de pagos, pedir una revisión o regularizar la situación antes de que se emita el levy.