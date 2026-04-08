La expansión tecnológica en América Latina suma un nuevo hito con una inversión millonaria que promete transformar la infraestructura digital de la región. Estados Unidos, a través de una de sus principales compañías tecnológicas, confirmó un ambicioso plan para fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano. Se trata de Amazon Web Services (AWS), que anunció una inversión de 10.100 millones de reales (aproximadamente 1.800 millones de dólares) en Brasil para expandir y desarrollar centros de datos de última generación hasta el año 2034. Brasil se posiciona como uno de los mercados más importantes de la región por: Esta inversión tiene implicancias más allá de Brasil: