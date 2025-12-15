La Policía Estatal de Michigan detalla en el sitio web oficial del estado las reglas estrictas en cuanto al uso del celular que deben cumplir todos los conductores al momento de circular por la vía pública.

“Según la ley, un conductor no puede sostener ni sujetar un teléfono u otro dispositivo con ninguna parte de sus manos, brazos o hombros”, indican las autoridades.

Esta normativa aplica incluso cuando quien maneja se encuentra aguardando en un semáforo con el teléfono en manos libres. El celular no puede utilizarse salvo por un único toque inicial.

Alerta conductores: multarán a quienes usen así su celular incluso si está en manos libres

Si bien la función manos libres -utilizada gracias al Bluetooth u otros sistemas integrados del vehículo- puede implementarse sin inconvenientes, multarán a cualquier conductor que utilice activamente su celular con más de un toque, incluso cuando el vehículo esté frenado en un semáforo.

“No puedes sostener ni usar manualmente un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico móvil en ningún momento mientras conduces un vehículo. Esto incluye estar parado en un semáforo o en el tráfico, pero no estar aparcado legalmente”, se indica.

Utilizar el celular al conducir incluso si se está aguardando en un semáforo es ilegal en Michigan. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

De cuánto serán las multas si se incumple esta normativa para conductores

Según la ley estatal, sostener o utilizar un dispositivo móvil mientras se conduce es una infracción primaria. A la primera detectada se aplicará una multa de USD 100 y/o 16 horas de servicio comunitario.

Si se acumulan dos infracciones posteriores la sanción será de USD 250 y/o 24 horas de servicio comunitario. En el caso de que se apliquen 3 infracciones en menos de 3 años, será necesario completar un curso de mejora de conducción.