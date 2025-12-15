Para millones de adultos mayores, los pagos del Seguro Social en Estados Unidos representan mucho más que un ingreso mensual: son la base de la estabilidad económica, especialmente en contextos de inflación y suba del costo de vida.

Enero de 2026 será un mes decisivo porque marcará el primer cobro del año y, al mismo tiempo, el impacto real del ajuste por costo de vida (COLA) aprobado por la Administración del Seguro Social.

El organismo federal confirmó que el COLA 2026 será del 2,8%, un incremento que se reflejará desde el primer depósito y alcanzará tanto a jubilados como a beneficiarios de otros programas clave.

Calendario oficial de pagos del Seguro Social en enero de 2026

La SSA mantiene su esquema escalonado para evitar demoras y sobrecargas en el sistema bancario. Las fechas varían según el tipo de beneficio y la situación de cada persona.

Pago del SSI: adelanto por fin de año

Quienes cobran Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) suelen recibir el dinero el primer día del mes. Sin embargo, como el 1 de enero de 2026 es feriado, el depósito se adelantará:

Fecha de pago: 31 de diciembre de 2025

Este adelanto es habitual y no implica un pago extra, sino un ajuste del calendario.

Jubilados que cobran desde antes de mayo de 1997

Este grupo, integrado en su mayoría por beneficiarios de mayor edad, mantiene un cronograma fijo:

Fecha de pago: 3 de enero de 2026

Pagos según la fecha de nacimiento

La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social por jubilación cobran en miércoles, según el día en que nacieron:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 14 de enero de 2026

Nacidos del 11 al 20: miércoles 21 de enero de 2026

Nacidos del 21 al 31: miércoles 28 de enero de 2026

Este sistema permite distribuir los pagos de manera ordenada y reducir riesgos de retrasos.

Cómo impacta el COLA 2026 en los pagos mensuales

El aumento del 2,8% del COLA se aplicará de forma automática a todos los programas administrados por la SSA, incluyendo:

Seguro Social por jubilación

Seguro por discapacidad (SSDI)

Beneficios para sobrevivientes

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

Aunque el porcentaje puede parecer moderado, para muchas familias —especialmente en comunidades hispanas— representa un alivio clave para afrontar gastos básicos como alimentos, alquiler, servicios públicos y medicamentos.

Recomendaciones para evitar retrasos en el cobro

Para recibir el pago sin inconvenientes al inicio de 2026, la SSA recomienda: