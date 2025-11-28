Iniciada la cuenta regresiva para la temporada de impuestos 2026, es esencial que los contribuyentes tengan en cuenta las penalizaciones que puede aplicar la agencia recaudadora cuando se intentan saldar obligaciones fiscales con cuentas que no disponen de los fondos suficientes.

De acuerdo con lo señalado por la agencia, las multas que se aplicarán están basadas en el monto que debía pagarse y no pudo ser debitado de la cuenta.

Sin embargo, cuando IRS contempla que la operación fue realizada de manera errónea y esto puede demostrarse, la sanción no se aplica.

IRS castiga una por una a quienes hagan esto con sus cuentas bancarias

“La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe”, señalan las autoridades. En estas situaciones, el banco deshonra y devuelve el cheque o el pago electrónico realizado, calificando el monto como “impago”.

Cuando se intente abonar sin fondos un impuesto menor a USD 1250, la multa será igual a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, cuando el pendiente sea de USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse.

Al momento en el que IRS aplica esta sanción, envía un aviso al contribuyente notificando la decisión. Allí se detallará el plazo a pagar la penalización, que debe cumplirse de manera estricta para evitar que se acumulen intereses.

En qué casos IRS decide no aplicar la multa

IRS señala que la penalización queda completamente sin efecto cuando se comprueba que el pago se realizó de buena fe y que el contribuyente contaba con los considerados “motivos razonables” para creer que la cuenta disponía del dinero suficiente.

Para solicitar a la agencia que se reconsidere la sanción, es necesario seguir los pasos a continuación

Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco) Firmar y fechar la declaración Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso

“Revisaremos su declaración escrita y le informaremos si la aceptamos como causa razonable”, indica IRS.