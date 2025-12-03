El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus agentes podrían decidir realizar una visita al domicilio o el negocio de un contribuyente.

Entre los casos más comunes de una visita se encuentra que un tributante no haya presentado a tiempo su declaración de impuestos o que tenga obligaciones pendientes que resolver con el organismo.

Visita del IRS: cómo saber si la agencia vendrá a mi hogar

Previo a que un oficial de hacienda efectúe la visita, IRS envía una Carta 725-B, con el fin de notificar que se tomará esta medida. Para confirmar el encuentro será necesario llamar al número que figura en el aviso.

En estos casos, la reunión con el agente puede programarse por teléfono, en el domicilio o en una oficina de IRS, sin embargo, si el aviso no se responde de manera temprana, la agencia realizará la visita de todas formas.

El encuentro buscará ahondar en profundidad sobre las declaraciones de impuestos no presentadas y saldar en el momento o mediante un plan las obligaciones pendientes.

IRS puede visitar a los contribuyentes que adeuden declaraciones de impuestos. Fuente: Shutterstock.

Qué debo hacer si IRS visita mi hogar

Cuando esto suceda, el oficial indicará qué documentación deberá reunirse y podrá conversarse un método de pago conveniente para ambas partes que permita saldar la deuda.

Es importante considerar que estos funcionarios llevarán siempre una credencial oficial del IRS -que deben enseñar por seguridad al contribuyente- y una tarjeta HSPD-12 con número de serie y fotografía del funcionario.

En caso de sospechar que quien realiza la visita dice ser del IRS, pero en realidad no lo es, la instrucción de las autoridades es llamar al 112.