En la sesión de apertura de este miércoles, 16 de septiembre de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.84 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.36%, mientras que en el último año registró una variación de -7.92%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 29.09%, supera significativamente la volatilidad anual del 11.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante que refleja un crecimiento en su valor. Este patrón se ha mantenido durante los últimos dos días consecutivos, lo que sugiere una estabilidad favorable en su comportamiento.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido positivamente en el mercado, generando confianza entre los inversores y contribuyendo a la valorización de la moneda.

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Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.