Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden escalar rápidamente cuando los contribuyentes ignoran las notificaciones oficiales del Gobierno. Uno de los plazos más importantes dentro del proceso de cobro del IRS puede marcar la diferencia entre resolver una deuda a tiempo o enfrentar embargos sobre cuentas y bienes.

Todos deben atender este aviso dentro de este período de tiempo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el denominado “Aviso Final de Intención de Embargo”. Cuando el organismo emite este aviso:

El contribuyente recibe una notificación formal

Se detallan impuestos, intereses y multas pendientes

Comienza a correr un período de 30 días para actuar

Ignorar este tiempo puede habilitar medidas de cobro mucho más severas.

El IRS otorga un plazo de 30 días tras enviar el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

¿Se puede evitar un embargo automático?

Dentro de los 30 días otorgados por IRS, el contribuyente puede:

Pagar la deuda

Solicitar acuerdos de pago

Presentar apelaciones

Negociar alternativas con el IRS

Actuar rápido puede evitar consecuencias financieras mayores.

IRS embarga automáticamente a todos los que hayan esperado este tiempo

Si no hay respuesta dentro de los 30 días establecidos, el organismo puede avanzar sobre: