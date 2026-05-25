El Gobierno ha iniciado nuevas acciones de control fiscal que permiten implementar medidas sobre las cuentas y tarjetas de aquellos contribuyentes que presentan deudas pendientes. (Fuente: Representación creada con IA)

El Estado colombiano implementa una fiscalización tributaria, cuya finalidad es actuar directamente sobre los productos financieros de individuos con deudas impositivas pendientes registradas ante la DIAN.

La iniciativa cuenta con el respaldo del sistema financiero, que incluye bancos y entidades solidarias, las cuales están autorizadas para bloquear cuentas y medios de pago cuando la autoridad tributaria confirma que un contribuyente se encuentra como moroso en el registro oficial.

El objetivo central de esta medida es reducir la evasión, fortalecer la recaudación y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en conformidad con la normativa vigente.

Embargos y bloqueos en cuentas bancarias y tarjetas de crédito: qué hacer para evitarlos

Entre las medidas que pueden activarse dentro de este proceso se encuentran:

Inmovilización de cuentas bancarias , que impide retiros, transferencias y pagos

Suspensión del uso de tarjetas de crédito , tanto en formato físico como digital

Retención de saldos disponibles, destinados a cubrir total o parcialmente la deuda fiscal

Según la DIAN, los embargos y bloqueos de productos financieros no se ejecutan de forma automática ni indiscriminada, sino a través de un procedimiento progresivo y controlado por la autoridad tributaria. El foco está puesto en los contribuyentes que ignoraron notificaciones previas, no realizaron acuerdos de pago o mantienen obligaciones tributarias vencidas por encima de los umbrales establecidos.

Estas acciones se mantienen vigentes hasta que el contribuyente regularice su situación, ya sea mediante el pago total, un acuerdo de financiación o la revisión administrativa correspondiente.

El organismo coordina estas acciones con entidades bancarias y cooperativas financieras, que actúan una vez reciben la orden formal de la DIAN. Solo después de confirmarse la situación de mora en los registros oficiales se habilita la aplicación de las restricciones.

Lista de cuentas bancarias embargadas: quiénes aparecen y por qué

La lista de morosos publicada por la DIAN comprende tanto a personas naturales como jurídicas que enfrentan procesos tributarios abiertos o deudas pendientes de pago por un período superior a seis meses.

Adicionalmente, se han incorporado a la lista aquellos contribuyentes que, a pesar de haber recibido notificaciones oficiales durante el año, no realizaron la presentación de sus declaraciones fiscales.

Entre los perfiles más impactados se identifican:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

¿Cómo consultar si le debes a la DIAN?

Para determinar si un individuo figura en la lista de morosos, se aconseja realizar las siguientes acciones:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales que se reciban mediante correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no proporciona respuesta, el siguiente procedimiento será el embargo inmediato de los fondos que se encuentren en las cuentas reportadas.

Embargo de cuentas y suspensión de tarjetas: causas y cómo evitarlo

El Gobierno ha indicado que su objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos acarrea pérdidas significativas que repercuten en la inversión pública y en los programas sociales del Estado.

La suspensión de productos financieros es un componente fundamental de un plan integral de la DIAN, cuyos objetivos incluyen depurar el sistema y asegurar la transparencia en las operaciones económicas.

Las causas más relevantes que fundamentan los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se aconseja acudir de inmediato a la entidad financiera correspondiente o solicitar asesoría legal para resolver la situación antes de que se apliquen las sanciones pertinentes.

Las autoridades sugieren a los ciudadanos llevar a cabo verificaciones periódicas de su estado tributario y atender cualquier notificación que emita la DIAN o su entidad bancaria. En este sentido, se destacan las siguientes acciones preventivas:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.