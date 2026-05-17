La relación entre Zelle y el IRS ha despertado nuevamente inquietudes en relación con la declaración de impuestos 2026, en un contexto donde Estados Unidos está modificando las regulaciones que rigen el control sobre billeteras virtuales y aplicaciones de pago utilizadas por numerosos contribuyentes. Ante la implementación de nuevos umbrales, formularios y criterios de reporte, el uso de estas plataformas se ha convertido en un elemento esencial a la hora de presentar la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), especialmente para aquellos que obtienen ingresos por ventas, servicios o trabajo independiente. El Gobierno confirmó que las obligaciones de reporte del IRS se centran principalmente en las aplicaciones de pago que actúan como intermediarias comerciales, las cuales deben emitir el Formulario 1099-K si los ingresos superan ciertos montos: u$s 600 a partir de 2026, a menos que se produzcan cambios legislativos. En este contexto, Zelle presenta un tratamiento diferenciado debido a su modelo de funcionamiento, que se basa en transferencias directas entre cuentas bancarias, razón por la cual queda excluida del sistema de emisión automática del 1099-K. No obstante, el IRS señala que los ingresos percibidos a través de Zelle por actividades comerciales, trabajos o servicios son considerados imponibles y, por lo tanto, deben ser declarados de manera adecuada. A diferencia de Zelle, otras aplicaciones populares sí están alcanzadas por el reporte automático cuando se superan los umbrales establecidos, lo que implica el envío del 1099-K tanto al contribuyente como al IRS. Esto incluye pagos vinculados a ventas de productos, servicios, trabajos freelance o actividades secundarias.