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Este crédito fiscal reembolsable, que apunta a familias de bajos y moderados ingresos.

El Earned Income Tax Credit (EITC), conocido en español como el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, es uno de los beneficios fiscales que ofrece el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos.

Este crédito fiscal reembolsable, que apunta a familias de bajos y moderados ingresos que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno, como estar dentro de los límites ingresos.

Reembolso aprobado por el IRS: ¿Qué requisitos deben cumplir las familias?

Los principales requisitos que deben cumplir los trabajadores y familias que deseen recibir reembolsos por este crédito fiscal son:

Tener un número de Seguro Social (SSN) válido emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración.

Haber obtenido ingresos de trabajo, ya sea como empleado o trabajador independiente.

No presentar el Formulario 2555.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año fiscal.

Cumplir con los límites de ingresos y de renta por inversiones establecidos para el año fiscal.

Si se reclama el crédito por hijos, estos deben cumplir con los requisitos de:

Parentesco. Edad. Residencia. Declaración conjunta.



Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo: ¿Cuáles son los montos aprobados por el IRS?

El monto del EITC depende de la cantidad de hijos calificados que declare el contribuyente y el nivel de ingresos. Para el año fiscal 2026, los montos son:

Sin hijos calificados: 664 dólares.

Con 1 hijo calificado: 4.427 dólares.

Con 2 hijos calificados: 7.316 dólares.

Con 3 o más hijos calificados: 8.231 dólares.

El monto del EITC depende de la cantidad de hijos calificados que declare el contribuyente y el nivel de ingresos.

Otros créditos fiscales del IRS: ¿Cuáles son compatibles con el EITC?

Quienes califiquen para este crédito no quedan automáticamente excluidos de otros, ya que existen beneficios compatibles como por ejemplo: