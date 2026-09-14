Un reembolso de impuestos del IRS puede quedar sin depositarse cuando la agencia no logra completar una transferencia mediante depósito directo. Para estos casos, el organismo utiliza el aviso CP53E, una comunicación dirigida a determinados contribuyentes para informarles sobre el inconveniente y solicitarles información bancaria actualizada.

La notificación no implica que el contribuyente haya perdido el dinero ni que el IRS haya retenido o confiscado el reembolso. El inconveniente se encuentra específicamente en el mecanismo utilizado para entregar los fondos. Por ese motivo, quienes reciben este aviso deben seguir las instrucciones indicadas por la agencia para proporcionar o corregir sus datos bancarios y permitir que el pago pueda ser procesado.

El procedimiento puede afectar tanto a ciudadanos estadounidenses como a otros contribuyentes que hayan presentado una declaración fiscal y tengan un reembolso pendiente. Por eso, recibir un CP53E no significa que el beneficio haya sido cancelado, sino que existe un problema que debe resolverse antes de concretar la entrega del dinero.

Qué es el aviso CP53E del IRS y por qué se recibe

El CP53E puede aparecer cuando el IRS determinó que existe un reembolso, pero no pudo completar el depósito directo en la cuenta bancaria indicada.

Entre las situaciones que pueden provocar el envío de esta notificación se encuentran la ausencia de información bancaria en la declaración, datos incorrectos de la cuenta o del número de ruta, un depósito rechazado por el banco o un ajuste realizado por el IRS que generó un nuevo reembolso.

Por lo tanto, la llegada de esta carta no equivale a un rechazo de la declaración de impuestos. El reembolso continúa pendiente mientras el contribuyente resuelve cómo recibirlo.

Qué deben hacer quienes recibieron el CP53E

La notificación establece un plazo de 30 días para que el contribuyente ingrese a su Cuenta individual en línea del IRS y proporcione o actualice la información bancaria necesaria para recibir el dinero mediante depósito directo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a utilizar el aviso CP53E para informar a determinados contribuyentes que la agencia no pudo completar el depósito directo de su reembolso de impuestos. Chat GPT | IA

Este paso es especialmente importante porque, según la información publicada sobre el aviso, el contribuyente dispone de una oportunidad para introducir o actualizar sus datos bancarios.

Si el depósito vuelve a ser rechazado, el IRS no enviaría un segundo CP53E para repetir el procedimiento. En ese escenario, el reembolso sería enviado mediante un cheque en papel.

Qué pasa si se ignora el aviso CP53E durante 30 días

No responder dentro del período indicado no significa que el IRS se quede definitivamente con el dinero.

De acuerdo con la información del aviso, si el contribuyente no realiza ninguna acción, el IRS puede emitir un cheque de papel aproximadamente seis semanas después de la fecha de la notificación, siempre que no exista otro inconveniente relacionado con la declaración.

Esto puede representar una demora considerable para quienes esperaban utilizar el reembolso para afrontar gastos, pagar facturas o cubrir otras obligaciones.

Por eso, el principal efecto de ignorar el CP53E es que el contribuyente puede terminar esperando más tiempo para recibir un dinero que ya le corresponde como reembolso.

Cómo evitar una estafa relacionada con el CP53E

El IRS también advierte indirectamente sobre un aspecto importante: los contribuyentes deben tener cuidado con mensajes falsos que intenten utilizar el nombre de la agencia para obtener información bancaria.

El Taxpayer Advocate Service (TAS) recomienda verificar directamente cualquier aviso recibido y utilizar los canales oficiales del IRS. La información bancaria no debe enviarse mediante enlaces recibidos por mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas que soliciten datos confidenciales.

La agencia también explica en su información oficial sobre los avisos CP53 que, cuando no puede depositar un reembolso, puede enviarlo mediante cheque por correo. En ese caso, el IRS indica que el cheque debería llegar dentro de aproximadamente cuatro semanas para ese tipo de aviso.

El reembolso no desaparece por ignorar la carta

El punto central para los contribuyentes es que ignorar el CP53E no implica automáticamente perder el reembolso. La consecuencia principal es una posible modificación del mecanismo de pago y una demora adicional.

Quienes hayan recibido esta notificación deberían ingresar directamente al sitio oficial del IRS, revisar su Cuenta individual en línea y seguir las instrucciones asociadas al aviso antes de que transcurra el plazo indicado.

Además, es importante comprobar que la comunicación sea auténtica antes de proporcionar cualquier información bancaria. El IRS dispone de herramientas oficiales para consultar los avisos y determinar qué acción debe realizar el contribuyente.