Estados Unidos enfrenta una nueva medida nacional que involucra al Seguro Social y que podría cambiar la forma en que millones acceden a trámites esenciales. La agencia prepara una reestructuración que anticipa límites en un beneficio clave.

El organismo avanza hacia un modelo más digital y menos presencial, lo que genera dudas sobre quiénes podrían quedar sin acceso. La información surge de una estrategia interna que aún no fue anunciada oficialmente y que trascendió a partir de reportes de medios locales .

¿Qué beneficio quiere eliminar el Seguro Social y a quiénes se les prohibiría el acceso?

El Seguro Social quiere reducir a la mitad las visitas a sus oficinas en 2026, limitando la atención presencial a no más de 15 millones de usuarios, según documentos internos obtenidos por el medio especializado Nextgov/FCW. Esto desplazaría trámites básicos hacia plataformas digitales.

El beneficio en riesgo es la atención presencial para gestiones simples, como consultas de expedientes o seguimiento de solicitudes. Quienes no puedan operar en línea podrían perder este canal.

Grupos más afectados

Personas sin internet estable.

Adultos mayores con poca experiencia digital.

Usuarios con barreras cognitivas o tecnológicas.

Especialistas advierten que la medida podría dejar fuera a quienes dependen del contacto presencial para llevar a cabo sus trámites.

¿Por qué el Seguro Social quiere hacer este cambio y cómo funcionaría?

El organismo enfrenta una fuerte reducción de personal: perdió casi 2.000 empleados y reasignó 1.000 más a la línea telefónica nacional. Esto debilitó la capacidad de las oficinas y aceleró la transición hacia un sistema digital.

El nuevo modelo ampliará trámites en línea y centralizará tareas que antes se realizaban en 1.250 oficinas. La meta es agilizar procesos, aunque sindicatos y legisladores temen una reducción encubierta del servicio presencial.

Riesgos principales

Menos asistencia personalizada.

Más demoras por falta de personal.

Oficinas con un rol cada vez menor.