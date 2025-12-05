La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos anunció los aumentos correspondientes al 2026 y comunicó cuáles serán los montos que cada jubilado recibirá en base a su prestación. Quienes no cumplen un requisito clave recibirán menos de 3,000 dólares por mes, siendo el monto más bajo del programa.

Todos los años las autoridades realizan un ajuste en base a los aumentos de la inflación y el Costo de Vida (COLA) en todo el país, ya que impacta principalmente en la economía de los hogares.

Alerta del Seguro Social: estas personas recibirán menos de 3,000 dólares en el 2026

La Administración del Seguro Social determina tres montos diferentes de jubilación, ya que cada prestación se adapta al estatus de la persona y los aportes realizados. Si bien la edad promedio de retiro corresponde a los 67 años, hay quienes deciden comenzar a recibir los beneficios de forma anticipada.

Estas personas integran el grupo de quienes continúan trabajando, pero a partir de los 62 años dan el alta de su jubilación. De esta forma, y de acuerdo con las normativas de SSA, aceptan recibir por siempre el cheque más bajo.

Quienes comienzan a recibir su prestación a los 62 años aceptan cobrar el monto mínimo de SSA por siempre. Fuente: Archivo.

Es importante destacar que el monto máximo de quienes se retiran a esta edad, y aportaron al sistema regularmente desde sus 22 años, cobrarán un total de 2,969 dólares en el 2026. Es decir, hay beneficiarios que pueden recibir incluso un monto menor a este.

El Seguro Social confirmó un aumento para todos los beneficiarios

Semanas atrás las autoridades de SSA confirmaron que, a partir del 1 de enero del 2026, todos los pagos se depositarán con un 2.8% de aumento a comparación del 2025.

Este monto corresponde al ajuste por inflación y el aumento del COLA que afecta a millones de estadounidenses.

¿Cuáles son los montos máximos de la jubilación de SSA?