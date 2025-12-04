La Administración del Seguro Social advirtió que una parte de los beneficiarios podría ver interrumpidos sus pagos debido a un cambio obligatorio en la forma de recibir el dinero mensual. La entidad recordó que desde hace años impulsa la modernización de sus métodos de entrega y que noviembre fue el mes límite para completar este trámite.

El organismo indicó que muchas personas todavía utilizan modalidades antiguas que ya no se encuentran disponibles. Por eso aclaró que quienes no actualizaron su información corren el riesgo de que el depósito quede retenido hasta que regularicen su situación.

Confirmado: suspenden los pagos del Seguro Social de las personas que no cumplieron con este requisito

La Administración del Seguro Social confirmó que dejó de emitir cheques en papel y que este sistema quedó completamente fuera de uso. Durante noviembre los beneficiarios debían elegir entre depósito directo en su cuenta bancaria o el uso de la tarjeta de pago autorizada por el gobierno federal.

Las personas que no realizaron esta actualización quedaron registradas como usuarios de un método inexistente. Por esta razón sus pagos fueron pausados de forma automática hasta que informen un modo válido para cobrar sus beneficios mensuales.

Todos los beneficiarios deben actualizar su método de pago. Fuente: Archivo.

Quienes completaron la modificación continúan recibiendo el dinero con normalidad. En cambio, quienes no lo hicieron deben corregir la información antes del próximo ciclo de pago.

Cómo verificar si su pago fue suspendido

Los beneficiarios pueden revisar su historial de depósitos ingresando a su cuenta personal del Seguro Social. Allí figura el detalle de los pagos emitidos y cualquier alerta sobre actualizaciones pendientes.

También es posible comunicarse telefónicamente o acudir a una oficina local para confirmar si la suspensión se aplicó y qué documentos se requieren para restablecer el método de cobro.

Qué hacer para activar nuevamente el pago mensual

La persona debe registrar un método de pago electrónico válido y asegurarse de que los datos bancarios o de la tarjeta estén correctos. Una vez enviada la información la Administración del Seguro Social reactiva el beneficio en el ciclo siguiente.

Es importante realizar este trámite cuanto antes ya que el organismo no volverá a utilizar cheques en papel. El depósito directo o la tarjeta de pago oficial son ahora las únicas opciones habilitadas para recibir el dinero sin demoras.