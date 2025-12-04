Millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán un alivio económico a partir del próximo año. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos de jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidad (SSDI) y titulares de SSI tendrán un incremento automático en 2026 gracias al ajuste anual conocido como COLA.

Este aumento busca evitar que la inflación erosione el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos todos los meses.

¿Por qué aumentarán los pagos del Seguro Social en 2026?

Cada año, la SSA revisa cómo fluctúan los precios en el país para determinar si los beneficios federales requieren un ajuste. La fórmula se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas (CPI-W), un indicador que mide el costo real de bienes y servicios esenciales.

El próximo pago del Seguro Social en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada. Imagen: archivo.

Cuando la inflación sube, el organismo aplica un ajuste por costo de vida, o COLA, para que los pagos no pierdan valor. Para 2026, la comparación entre los datos del tercer trimestre de 2024 y 2025 arrojó un aumento del 2,8%, cifra que se aplicará de forma automática a todos los beneficiarios.

¿Cuánto aumentarán los pagos del Seguro Social en 2026?

Aunque el cálculo final es individual y depende de cada historial laboral, la SSA difundió estimaciones que permiten visualizar cómo impactará el COLA del 2,8% en los pagos mensuales. Así quedarían los montos promedio:

Trabajador jubilado : USD 2,071

Pareja de adultos mayores que ambos reciben beneficios: USD 3,208

Cónyuge sobreviviente con dos hijos : USD 3,898

Cónyuge sobreviviente soltero : USD 1,919

Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos : USD 2,937

Trabajador con discapacidad: USD 1,630

En cuanto a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el monto máximo mensual será de:

USD 994 para una persona sola

USD 1,491 para parejas en las que ambos son beneficiarios

Quienes quieran estimar su pago del próximo año solo deben sumar un 2,8% a lo que reciben actualmente. La SSA ya está enviando notificaciones personalizadas con el monto exacto para 2026.

Fechas de pago: ¿cuándo empieza a regir el aumento del COLA?

Aunque el anuncio del COLA se conoce cada octubre, el incremento entra en vigencia recién con los pagos del enero de 2026. Así se distribuirá el calendario:

Pagos de SSI

Miércoles 31 de diciembre de 2025: Pago correspondiente a enero 2026 (se adelanta por el feriado del 1 de enero).

Viernes 30 de enero de 2026: Pago correspondiente a febrero 2026.

Pagos del Seguro Social