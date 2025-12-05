Cada año, la Administración del Seguro Social (SSA) realiza ajustes en los montos que reciben millones de beneficiarios, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación en su poder adquisitivo.

Este proceso, denominado Ajuste por Costo de Vida (COLA), establece el incremento correspondiente en los pagos de jubilados, así como en las asignaciones para personas con discapacidad y los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Definición del COLA en el Seguro Social

El porcentaje de incremento que se aplicará en los pagos a partir de enero siguiente se obtiene al comparar las cifras del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (CPI-W) con el mismo período del año anterior.

El cálculo del COLA se efectúa tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (CPI-W) correspondiente al tercer trimestre de cada año.

Atención jubilados y pensionados: las perspectivas de crecimiento para 2026

Los pagos mensuales del COLA 2026 serán un 2,8% más altos con respecto a este año, pasando de USD 2,051 a 2,071. Este ajuste se implementará automáticamente desde el primer pago de enero de 2026, sin que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales.

De acuerdo con estimaciones de The Senior Citizens League (TSCL), el ajuste para 2026 podría situarse entre 2,7% y 2,8%, lo que representaría un incremento superior al registrado en 2025, que fue del 2,5%.

Si se confirma esta proyección, los jubilados que actualmente reciben un promedio de USD 1,976 mensuales pasarían a percibir aproximadamente USD 2,031 dólares. En el caso de las parejas, el monto aumentaría de USD 3,089 a 3,175.

Por otro lado, quienes reciben el SSI podrían ver un incremento de $967 a $995 dólares en pagos individuales y de $1,450 a $1,490 dólares si presentan declaración conjunta.

Beneficiarios del aumento del Seguro Social

El incremento beneficiará a todos los receptores del Seguro Social, que incluye: