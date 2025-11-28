El IRS impone diversas sanciones a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, además del embargo de cuentas. Foto: Archivo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos anunció la incorporación de un nuevo formulario, relacionado al uso de criptomonedas, para presentar en la temporada fiscal 2025. Se trata del Formulario 1099-DA (Activos Digitales).

Este documento aplicará a quienes hayan vendido, intercambiado o usado criptomonedas para pagar bienes o servicios a través de una plataforma regulada recibirán ese formulario a comienzos del año fiscal siguiente.

Aunque siempre estuvo vigente la obligación de declarar las ganancias o pérdidas derivadas de cripto-activos, la novedad radica en que ahora los intermediarios informarán automáticamente al fisco sobre esas operaciones, facilitando para muchos la tarea de reportar y reduciendo el riesgo de errores.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos pondrá en marcha el nuevo formulario para registrar los movimientos financieros con criptomonedas. Estas nuevas regulaciones exigen a los brokers que brinden información sobre las ganancias o ahorros de los usuarios.

En dicho formulario se informarán las ventas, cambios o intercambios en activos digitales que se efectuaron durante el 2025. Asimismo, se agregará la obligación de informar también la base de costo de los activos cuando correspondan.

Todos los contribuyentes que clasifiquen en dicha categoría recibirán el documento a principios del 2026 para que presenten su declaración durante las fechas estipuladas.

¿Qué recomendaciones deben tener estos contribuyentes?

Quienes inviertan en activos digitales deberán tener en cuenta precios de compra y venta, fechas, tipo de activo, y los distintos monederos o cuentas usadas. Ya no será suficiente confiar únicamente en los datos de la plataforma, especialmente cuando se usen múltiples billeteras o exchanges que transfieran entre sí.

Además, aunque en 2025 los brokers solo reportan los ingresos brutos, los ciudadanos deben estar preparados para declarar la ganancia real, restando la base de costo, y anticiparse a que en 2026 la nómina fiscal será aún más precisa.

¿Qué pasa si no presento el Formulario 1099-DA?

Si usted no presenta su declaración de impuestos o la información que llenó en el Formulario 1040 no coincide con el documento presentado por los brokers, puede tener graves problemas con el IRS.