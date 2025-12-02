El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos es la entidad que se encarga de administrar y realizar seguimiento sobre los movimientos financieros de los contribuyentes. Asimismo, se encarga de aplicar embargos sobre los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones tributarias.

Hay un trámite particular que tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros deben presentar en cada temporada fiscal. Quienes no cumplen con este requisito pueden enfrentarse, en un futuro, con deudas tributarias.

Es oficial: IRS embargará todos los bienes y cuentas bancarias de estos ciudadanos y extranjeros

Cada año, las autoridades de IRS habilitan la temporada fiscal para que todos los contribuyentes presenten su declaración de impuestos. Este formulario registra las ganancias, propiedades y bienes de un ciudadano. Si una persona no cumple con esta obligación tributaria, la entidad fiscal podría iniciar un trámite de embargo.

En primer lugar, la agencia calcula la deuda tributaria y envía una notificación inicial informando el monto que debe pagarse. Si el contribuyente no responde, emite nuevas comunicaciones hasta llegar al Aviso final de intención de embargo y derecho a una audiencia, el cual se envía por correo.

IRS procede con embargos a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

Si no existe ninguna respuesta, el organismo procede a congelar cuentas bancarias, retener salarios, inmovilizar ahorros, intervenir ingresos por alquileres y, en casos graves, avanzar sobre vehículos, inmuebles o cualquier activo que permita saldar la deuda.

¿Por cuánto tiempo permanece activo un aviso de embargo?

No solo los ciudadanos estadounidenses deben presentar su declaración anual. El IRS considera obligados a todos los residentes permanentes, inmigrantes con permisos válidos y personas extranjeras que generen ingresos dentro de Estados Unidos.

Esta obligación se activa cuando existe cualquier tipo de ingreso gravado, incluyendo salarios, rentas, inversiones, comisiones, trabajos temporales o actividades comerciales desarrolladas en el país.

El embargo permanece activo hasta que la persona regulariza su situación. Una vez que el IRS recibe el pago total o se valida un acuerdo formal, el organismo puede levantar la medida y liberar los fondos o bienes retenidos.

¿Cómo evitar o prevenir un embargo de IRS?

Cuando la persona no responde y el plazo administrativo se agota, la autoridad queda habilitada para tomar medidas que buscan recuperar la deuda mediante el embargo de activos financieros.

El proceso no distingue entre grandes y pequeñas deudas. La acumulación de intereses y la falta de respuesta a las notificaciones desencadenan el mismo tratamiento. También puede aplicarse cuando el contribuyente no actualiza información básica como su domicilio fiscal, lo que impide recibir las comunicaciones oficiales.