Al momento de perfumar el hogar, calentar eucalipto con canela y jengibre emerge como una alternativa casera y natural, que puede llevarse a cabo con elementos presentes en diversas cocinas y sin necesidad de recurrir a productos industrializados. Esta técnica se utiliza principalmente para mejorar el aroma de la casa, sobre todo cuando la cocina, el baño u otros espacios cerrados acumulan olor desagradable. El vapor que se genera al calentar esta mezcla libera un aroma fresco y mentolado que se contrasta con notas especiadas, contribuyendo a mejorar la atmósfera del ambiente. Aunque la misma técnica puede aplicarse al combinar canela y jengibre con ingredientes cítricos, como cáscaras de limón, mandarina y naranja, optar por el eucalipto permite fomentar un ambiente reconfortante, pero sumamente liviano para cubrir los ambientes. Además, es una alternativa totalmente personalizable, donde los toques de frescura y especias pueden regularse en función de la cantidad de ingredientes que se apliquen. Para perfumar los ambientes y neutralizar malos olores, la mezcla de eucalipto, canela y jengibre puede prepararse de la siguiente manera Al hervir el agua, se aconseja primero añadir el jengibre y la canela para dejarlos actuar durante 15 minutos. Al final, añadir las hojas de eucalipto le dará el toque refrescante. Es esencial que la preparación permanezca supervisada todo el tiempo que se encuentre en el fuego.