Estados Unidos confirmó la entrega de un nuevo aumento que se verá reflejado en 2026 en los pagos de cada mes de 75 millones de personas.

Se trata de un ajuste que se realiza de manera periódica cada año para garantizar que las prestaciones entregadas se encuentren alineadas con la suba de precios y el panorama económico actual.

En ese sentido, quienes cumplan con el requisito para recibir este dinero podrán conocer el monto exacto a cobrar durante el transcurso de este mes .

Depósito confirmado: Estados Unidos entregará un nuevo pago por 12 meses a quienes cumplan con este requisito

En 2026 todos los beneficiarios de prestaciones entregadas por la Administración del Seguro Social (SSA) recibirán un aumento equivalente al 2.8% de sus pagos mensuales en concepto de ajustes por costo de vida.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) no se vean deteriorados por la inflación”, indican las autoridades.

Este ajuste, se calcula entonces de manera anual en función del aumento porcentual que figura en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, según lo determine la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

Los beneficiarios de SSA verán un aumento del 2.8% en sus prestaciones. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Cómo sé de cuánto serán estos pagos

Los avisos COLA con la información exacta del nuevo monto a cobrar están disponibles en el Message Center de las cuentas de my Social Security creadas antes del 19 de noviembre. En caso de no recibirlo por este medio, se enviará durante diciembre por correo.

“Las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social aumentarán aproximadamente 56 dólares al mes a partir de enero”, anticipó SSA.

En el caso de SSI, el primer pago con aumento impactará el 31 de diciembre de este año.