El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un cierre masivo de bancos durante dos días. La medida responde a cuestiones federales y los ciudadanos estarán limitados a realizar ciertas operaciones.

Se recomienda a todas las personas que deban cumplir con grandes depósitos o transferencias de dinero que acudan a la entidad financiera cuando brinden atención al público.

Cierran todos los bancos durante dos días y no se podrán realizar estas operaciones

Todos los bancos en Estados Unidos anticiparon un cierre masivo de sucursales en base a lo que determina el calendario oficial de feriados federales para el último mes del año. Se trata de jornadas en las que el movimiento financiero queda detenido y no se procesan operaciones presenciales ni trámites en ventanilla.

Las fechas corresponden al próximo jueves 25 de diciembre, por Navidad, y al 1 de enero del 2026 tras el recibimiento de Año Nuevo.

Todos los bancos cerrarán por Navidad y Año Nuevo. Fuente: Archivo. simonkr

Durante estos días, los bancos permanecerán completamente cerrados y no habilitarán ningún tipo de atención al público. Las operaciones digitales continuarán funcionando, pero pueden presentar demoras en la acreditación debido al descanso obligatorio del sistema financiero. Asimismo, estarán disponibles los cajeros automáticos.

¿Qué otras sucursales y oficinas cierran en estos feriados?