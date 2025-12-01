En esta noticia
El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un cierre masivo de bancos durante dos días. La medida responde a cuestiones federales y los ciudadanos estarán limitados a realizar ciertas operaciones.
Se recomienda a todas las personas que deban cumplir con grandes depósitos o transferencias de dinero que acudan a la entidad financiera cuando brinden atención al público.
Cierran todos los bancos durante dos días y no se podrán realizar estas operaciones
Todos los bancos en Estados Unidos anticiparon un cierre masivo de sucursales en base a lo que determina el calendario oficial de feriados federales para el último mes del año. Se trata de jornadas en las que el movimiento financiero queda detenido y no se procesan operaciones presenciales ni trámites en ventanilla.
Las fechas corresponden al próximo jueves 25 de diciembre, por Navidad, y al 1 de enero del 2026 tras el recibimiento de Año Nuevo.
Durante estos días, los bancos permanecerán completamente cerrados y no habilitarán ningún tipo de atención al público. Las operaciones digitales continuarán funcionando, pero pueden presentar demoras en la acreditación debido al descanso obligatorio del sistema financiero. Asimismo, estarán disponibles los cajeros automáticos.
¿Qué otras sucursales y oficinas cierran en estos feriados?
- Oficinas de correo bajo la administración federal.
- Sucursales de cooperativas de crédito y cajas de ahorro.
- Oficinas gubernamentales que atienden al público, incluidas agencias estatales y locales.
- Centros de servicios del Seguro Social y del Servicio de Impuestos Internos.
- Tribunales y dependencias judiciales con atención presencial.
- Bibliotecas públicas y oficinas administrativas municipales.