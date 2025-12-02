Se despide la cadena de comida rápida más popular del país: al menos 200 tiendas cerrarán sus puertas para siempre. Fuente: Freepik.

Wendy’s se prepara para despedirse de cientos de locales en Estados Unidos. La cadena de comida rápida anunció un amplio proceso de reconfiguración destinado a mejorar su rentabilidad en los próximos meses, según informó The Associated Press.

La compañía, con sede en Dublín, Ohio, comunicó el pasado viernes que comenzará a cerrar restaurantes a partir del cuarto trimestre de este año. Si bien anticipó que solo un “porcentaje de un dígito” de sus sucursales se verá afectado, evitó ofrecer una cifra más precisa.

En este contexto, las acciones de Wendy’s retrocedieron un 7% el viernes y perdieron otro 6% el lunes por la tarde, según consignó AP.

¿Por qué se despide esta cadena de comida rápida?

“ Cuando analizamos el sistema hoy, vemos algunos restaurantes que no elevan la marca y representan una carga para el rendimiento financiero del franquiciado. El objetivo es abordar y encontrar soluciones para esos locales” , explicó el director general interino de Wendy’s, Ken Cook, durante una conferencia con inversionistas, de acuerdo con AP.

Las cadena hamburguesas tiene más de 6000 locales en los Estados Unidos.Fuente: Shutterstock.

Cook asumió el cargo en julio, tras la salida de Kirk Tanner, quien dejó la empresa para convertirse en presidente y director general de Hershey Co.

¿Cuántas sucursales bajarán sus persianas?

La estrategia incluye diferentes medidas según el desempeño de cada tienda. En algunos casos, Wendy’s realizará mejoras tecnológicas o de equipamiento; en otros, transferirá la operación a un nuevo franquiciado o procederá directamente al cierre.

Wendy’s finalizó el tercer trimestre del año con 6011 restaurantes en Estados Unidos. Si se viera afectado un 5% de esa red, implicaría el cierre de unas 300 sucursales. El anuncio se suma al cierre de 240 locales registrados en 2024, cuando la compañía atribuyó las clausuras al envejecimiento y desactualización de parte de su infraestructura.

En este contexto, las cadenas de comida rápida enfrentan dificultades para atraer consumidores de ingresos más bajos, en un escenario de inflación que impulsó los precios al alza.