The Social Security Administration (SSA) de los Estados Unidos anunció una modificación clave que afecta a las jubilaciones de miles de personas. Con el fin de endurecer la seguridad del sistema de pagos, los estadounidenses deben cumplir con una actualización en el método de depósitos. De lo contrario, no podrán recibir su jubilación. La medida forma parte de un cambio impulsado por el Gobierno federal para eliminar definitivamente el uso de cheques en papel en el envío de beneficios públicos. A partir de ahora, quienes reciben pagos de jubilación deberán contar con un sistema de cobro electrónico registrado para evitar demoras o retenciones en sus depósitos mensuales. La autoridades de SSA informaron que los beneficiarios deben contar con un método de pago electrónico registrado para continuar recibiendo su jubilación sin interrupciones. Esta política surge de una normativa federal impulsada por el Departamento del Tesoro que exige que los beneficios federales se distribuyan de manera electrónica y no mediante los cheques de papel, como fue históricamente. El objetivo de esta medida es reducir fraudes, evitar pérdidas de cheques y agilizar la distribución de los pagos mensuales. Por este motivo, los jubilados y demás beneficiarios deben verificar que su información bancaria esté actualizada en el sistema de la SSA. Entre los métodos de pago electrónicos aceptados para recibir la jubilación se encuentran los siguientes Si un beneficiario no registra un método de pago electrónico válido, el envío del beneficio puede sufrir demoras hasta que la información sea actualizada. En algunos casos, los pagos pueden quedar retenidos temporalmente hasta que el sistema confirme un método de depósito autorizado. Se recomienda a los jubilados revisar sus datos de pago y asegurarse de que el depósito electrónico esté activo. De esta manera podrán continuar recibiendo su jubilación sin interrupciones y evitar problemas con la entrega de los beneficios federales.