El futuro del Seguro Social en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada crítica. Legisladores y expertos están debatiendo un cambio trascendental que podría afectar a millones de trabajadores: elevar la edad plena de jubilación a 69 años. La medida se implementaría de manera gradual a partir de 2026 y se prolongaría hasta 2033, con el propósito de prevenir un colapso financiero del sistema. Los fondos fiduciarios del Seguro Social podrían agotarse hacia 2034, lo que implicaría una reducción de los pagos a los jubilados de hasta un 81% de lo prometido, según estimaciones oficiales. Para prevenir tal eventualidad, ciertos sectores del Congreso están promoviendo el incremento de la FRA (Full Retirement Age), que actualmente oscila entre 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento. Con la reforma, quienes hoy tienen entre 30 y 55 años serían los más perjudicados, ya que su edad de retiro se elevaría a los 69 años. Aunque la edad mínima para solicitar beneficios del Seguro Social se mantiene en 62 años, optar por esta alternativa conlleva consecuencias económicas permanentes. Los pagos mensuales se reducen de manera proporcional por cada año que falte para alcanzar la FRA. Esta disminución puede representar una pérdida significativa de ingresos a lo largo de la vida del beneficiario. Actualmente: Los nacidos en 1959 deben esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse con beneficios completos.Los nacidos en 1960 o después, hasta los 67 años. Mayor beneficio posible: a los 70 años.Edad plena actual: 66 años y 10 meses para nacidos en 1959; 67 años para nacidos en 1960 o después.Edad plena propuesta desde 2026: hasta 69 años.Edad mínima para beneficios: 62 años (con reducción). Para acceder a la jubilación, es imperativo haber trabajado un mínimo de 10 años y acumular 40 créditos laborales. Asimismo, los ingresos generados antes de alcanzar la FRA pueden disminuir temporalmente los beneficios, aunque estos se ajustan al alcanzar la edad plena.