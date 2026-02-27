Los beneficiarios del Seguro Social tienen la opción de recibir sus prestaciones mensuales utilizando Direct Express, una tarjeta prepaga de débito que se ofrece a todos los receptores de prestaciones federales, tengan o no cuenta bancaria. En ese sentido, si bien las compras y ciertos retiros pueden realizarse sin cargo, es esencial que quienes elijan esta modalidad de cobro conozcan las tarifas que se aplican al instante si se efectúan determinadas operaciones. Según lo indica el sitio web oficial de Direct Express, aunque la mayoría de los servicios son gratuitos, las siguientes transacciones tienen un cargo adicional Retiro de efectivo en cajeros automáticos en EE. UU. Servicio Direct Express Cash Access Extracto mensual en papel enviado por correo Transferencia de fondos a una cuenta bancaria personal en EE. UU. Reemplazo de tarjeta Entrega acelerada de tarjeta de reemplazo Retiro de efectivo en cajeros automáticos fuera de EE. UU. Compras en comercios fuera de EE. UU. Para evitar el pago extra, por ejemplo, por realizar un retiro adicional a la cantidad permitida, es posible acudir a un banco o cooperativa que acepte MasterCard para recibir dinero en efectivo de forma gratuita. Además, la tarjeta puede usarse directamente para pagar compras sin cargos en diversas tiendas y puntos de venta y evitar así sacar dinero en efectivo.