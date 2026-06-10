El fondo de jubilaciones del Seguro Social podría agotarse en 2032, un año antes de lo proyectado. El informe anual de los fideicomisarios del programa, publicado este martes, confirma que el faltante de la Administración del Seguro Social (SSA) se aceleró y que los beneficiarios comenzarían a cobrar menos antes de lo previsto.

El sistema no colapsaría: los pagos continuarían, pero a montos reducidos. El aumento en los costos de atención médica y el gasto gubernamental son los factores que adelantaron las proyecciones.

¿Desde cuándo están en peligro los pagos del Seguro Social?

El fondo específico de jubilaciones adelantó su fecha crítica de 2033 a 2032. El fondo combinado de SSA —jubilaciones y discapacidad— no podría pagar beneficios completos a partir de 2034, fecha sin cambios respecto al informe anterior.

Superado ese umbral, los ingresos del programa cubrirían solo el 83% de los pagos programados. El fondo hospitalario de Medicare mantiene su proyección de agotamiento en 2033.

Fechas clave según el informe

2032: agotamiento proyectado del fondo de jubilaciones de SSA

2033: agotamiento proyectado del fondo hospitalario de Medicare

2034: el fondo combinado de SSA no podría pagar beneficios completos

83%: porcentaje que los ingresos corrientes podrían sostener tras el agotamiento

El fondo específico de jubilaciones adelantó su fecha crítica de 2033 a 2032. ChatGPT

¿Qué significa el faltante de SSA para quienes cobran beneficios?

El comisionado Frank Bisignano afirmó que la administración Trump está comprometida con p roteger el programa y eliminar el fraude . Los fideicomisarios —entre ellos el secretario del Tesoro y la secretaria de Trabajo— señalaron que los resultados evidencian la urgencia de reformar el sistema.

Con unos 70,1 millones de personas inscritas en Medicare y millones más dependiendo de las jubilaciones, cualquier recorte impactaría directamente en las finanzas de hogares en todo el país. Los beneficios de SSA no se han reformado estructuralmente desde hace aproximadamente cuatro décadas, cuando se elevó la edad de elegibilidad de 65 a 67 años.