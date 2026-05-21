Las plataformas de apuestas y loterías legales reportan automáticamente la información tributaria ante el IRS.

El Internal Revenue Service (IRS) considera que los premios de lotería, tales como Powerball, Mega Millions, casinos, apuestas deportivas, rifas y juegos de azar, son ingresos imponibles que hay que declarar y por los que hay que pagar impuestos.

El gobierno federal puede retener de forma automática el 24% del premio en algunos casos antes de que este llegue al ganador, una medida que se aplica cuando se supera un determinado monto y el pago supera en cierta medida a la apuesta original.

El Internal Revenue Service (IRS) considera que los premios de lotería, tales como Powerball, Mega Millions, casinos, apuestas deportivas, rifas y juegos de azar, son ingresos imponibles. Freepik

El IRS podrá quedarse con una parte del jackpot antes de que el ganador reciba el dinero: ¿En qué casos se puede esperar esta medida?

La retención de parte del IRS suele aplicarse cuando el premio supera los 5,000 dólares y representa al menos 300 veces el valor de la apuesta original . La medida alcanza a premios de:

Powerball

Mega Millions

Casinos

Apuestas deportivas

Rifas

Tragamonedas

Otros juegos de azar

Este monto retenido funciona como un adelanto de los impuestos federales y no como el monto final que se debe pagar sobre el premio recibido. Dependiendo del valor, se tendrá que pagar más dinero al IRS o se podrá recibir un reembolso tras presentar la declaración fiscal correspondiente.

Después de que se declara un ganador, el organismo que corresponda deberá emitir un formulario W-2G y enviar una copia al jugador y otra al IRS. El ganador debe entregar:

Número válido de Seguro Social

Taxpayer Identification Number (TIN)

Adicionalmente, algunos estados pueden aplicar tarifas adicionales sobre estos premios.

Es oficial: esto es lo que hay que hacer cuando se gana un premio mayor para no recibir sanciones del IRS

Cuando se gana la lotería, el premio debe declararse de forma obligatoria como “Gambling Income”. Incluso si el jugador no recibe el formulario correspondiente, está igualmente obligado a reportar el dinero recibido.

El IRS recomienda guardar ítems como:

Tickets

Comprobantes de apuestas

Extractos bancarios

Recibos

Registros detallados de ganancias y pérdidas

Esto es importante porque las pérdidas podrán deducirse en el caso de que el jugador las detalle y en la medida de que se concuerde con el monto total de las ganancias declaradas.

Información importante que todos deberían saber antes de apostar

Las plataformas de apuestas y loterías legales reportan automáticamente la información tributaria ante el IRS. Esto significa que la entidad fiscal puede detectar inconsistencias comparando formularios, depósitos, transferencias y declaraciones de impuestos.

No declarar el premio de forma correcta puede derivar en sanciones como multas tributarias, intereses en el pago de impuestos, auditorias de parte del IRS e incluso acciones penales en casos más graves.



