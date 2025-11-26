En una nueva decisión del Gobierno, Estados Unidos prepara nuevos beneficios fiscales que podrían aliviar la carga tributaria de millones de contribuyentes. Las autoridades ya publicaron lineamientos iniciales, aunque aún generan dudas.

Las medidas entrarán en vigor desde la temporada fiscal de 2026 y contemplan deducciones especiales por ingresos reportados que pueden alcanzar los 25.000 dólares. Sin embargo, los detalles técnicos siguen creando incertidumbre y mantienen en alerta a quienes deberán cumplir los requisitos.

¿Por qué Estados Unidos entregará hasta 25.000 dólares y quiénes pueden acceder?

El programa permitirá deducir hasta u$s 25.000 en propinas u horas extra entre 2025 y 2028 , siempre que esos ingresos estén reportados en W-2 o 1099. El beneficio empieza a eliminarse cuando el contribuyente supera u$s 150.000 de MAGI, o u$s 300.000 en declaraciones conjuntas.

El MAGI es el ingreso bruto ajustado modificado : una cifra que combina el ingreso declarado con ciertos ajustes y adiciones que usa el IRS para determinar la elegibilidad a beneficios. Es la medida clave que define quién puede aplicar a esta deducción.

Montos clave

Propinas: hasta u$s 25.000 .

Horas extra: u$s 12.500 (solteros) o u$s 25.000 (conjuntos).

Vigencia: 2025-2028.

El programa permitirá deducir hasta u$s 25.000 en propinas u horas extra entre 2025 y 2028. Foto: Shutterstock.

¿Qué pasos deben seguir los contribuyentes para obtener el beneficio?

Para acceder a la deducción completa, los ingresos deben estar correctamente registrados en los formularios correspondientes. El IRS aconseja a los empleadores emitir reportes, aunque no será obligatorio en 2025.

Los contribuyentes deben verificar que sus propinas y horas extra figuren en sus documentos, porque solo los ingresos informados activan la deducción.

Expertos anticipan que puede haber confusión al declarar en 2026 debido a la transición, por lo que se recomienda siempre consultar cada caso individual con un consultor calificado.

Pasos esenciales