La advertencia del IRS para quienes no cumplan con estas normas bancarias.

El depósito en efectivo en Estados Unidos puede parecer una actividad común y corriente. No obstante, cuando el monto de la transacción excede los 10.000 dólares, se activa un protocolo especial: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) implementa controles rigurosos para asegurar la legalidad de la operación.

Este requisito no es reciente; forma parte de la Ley de Secreto Bancario, que ha estado en vigor desde 1970 . Esta legislación obliga a las instituciones financieras a reportar operaciones de gran magnitud, con el objetivo primordial de prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento ilícito.

Mecanismos del control de depósitos en efectivo

El Informe de Transacciones en Efectivo (CTR) es un documento que debe ser enviado al gobierno por las entidades bancarias cuando una persona deposita más de 10.000 dólares en un banco estadounidense.

Este informe es gestionado por la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) y el IRS, quienes tienen la facultad de iniciar una investigación de manera automática.

El CTR incluye información detallada, que abarca:

Nombre y dirección del titular de la cuenta.

Número de Seguro Social.

Fecha y monto exacto de la operación.

Tipo de transacción realizada.

En numerosas ocasiones, también se requiere verificar la identidad del depositante y justificar el origen del dinero .

La entidad investigará a las personas que hagan estas operaciones.

¿Cuál es el impacto para los clientes de bancos en EE.UU.?

Los expertos indican que esta acción no debe interpretarse como una sanción inmediata ni como un bloqueo de fondos, sino como una medida de supervisión financiera.

Es importante destacar que el banco no tiene la obligación de notificar al cliente sobre la generación de este reporte, dado que se trata de un procedimiento interno diseñado para reforzar la seguridad del sistema bancario.