Al cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3154. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.06%.

El Peso mexicano registró un descenso semanal de -0.08% y una variación anual de -9.46%, reflejando una evolución negativa y persistente en su cotización.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.