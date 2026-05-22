En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.83 este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.39%.

El peso dominicano mostró una evolución negativa: en la última semana cayó 1.09% y en el último año descendió 2.63%, señalando una tendencia bajista reciente.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.30%, que es menor que la volatilidad anual de 11.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda.

El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.