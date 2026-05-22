En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.621 este viernes, 22 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco retrocedió -2.62%, mientras que en el último año avanzó 172.86%, reflejando una fuerte variación.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 19.50%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 19.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.