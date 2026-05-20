El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no realizará trámites ni renovaciones de licencias de conducir el próximo lunes 25 de mayo: todas sus oficinas permanecerán cerradas por el Memorial Day, feriado federal que suspende la atención al público sin excepción.

Ciudadanos estadounidenses y extranjeros que planeen acercarse ese día a gestionar cualquier trámite no encontrarán atención disponible.

El Memorial Day está establecido en el Código Federal 5 U.S.C. § 6103 como feriado nacional obligatorio, celebrado el último lunes de mayo de cada año. En esas fechas, las oficinas gubernamentales no esenciales cierran y los empleados federales reciben el día libre.

¿Qué trámites del DMV no estarán disponibles el 25 de mayo?

El cierre es total: no habrá atención presencial en ninguna oficina del DMV del país durante el Memorial Day. Cualquier gestión que requiera presencia física quedará postergada hasta el martes 26 de mayo.

Los servicios que no estarán disponibles ese día incluyen:

Trámites suspendidos el Memorial Day

Renovaciones de licencia de conducir (estándar y REAL ID)

Primeras solicitudes de licencia para nuevos conductores

Trámites de registro y título vehicular

Exámenes de manejo escrito y práctico

Quienes tengan pendiente alguno de estos trámites con urgencia deben planificarlo antes del 25 de mayo o directamente a partir del 26 , cuando las oficinas retoman su horario habitual.

El cierre es total: no habrá atención presencial en ninguna oficina del DMV del país durante el Memorial Day. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué pueden hacer ciudadanos y extranjeros si necesitan renovar su licencia cerca de esa fecha?

El cierre cobra especial relevancia para quienes tengan documentos próximos a vencer. Conducir con una licencia expirada puede derivar en multas o complicaciones legales, por lo que conviene actuar con anticipación.

Muchos servicios del DMV permanecen disponibles en línea o a través de la aplicación oficial de la agencia incluso cuando las oficinas físicas están cerradas. Entre las gestiones que pueden realizarse de forma digital sin turno presencial:

Opciones disponibles en línea durante el feriado

Renovación de licencia de conducir (según estado y perfil del conductor)

Cambio de domicilio en la licencia

Pago de multas vehiculares

Solicitud de duplicados de documentos

Consulta del estado de trámites en curso

Además del Memorial Day, el DMV tiene confirmados otros cierres a lo largo de 2026: el 4 de julio, el 7 de septiembre (Día del Trabajo), el 11 de noviembre (Día de los Veteranos), el 26 y 27 de noviembre (Thanksgiving) y el 25 de diciembre. En ninguna de esas fechas habrá atención presencial.