La Social Security Administration (SSA) anunció quiénes recibirán su beneficio durante la última semana de febrero. El cronograma del organismo se dispone de forma escalonada, asignando fechas según el día en el que nació cada persona. Esto significa que quienes cumplen con los rangos de nacimiento asignados para esa semana verán acreditado su dinero en la fecha indicada, ya sea mediante depósito directo o a través de los métodos electrónicos establecidos por el organismo. Los pagos del seguro social se organizan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario cuando el derecho se inició después de mayo de 1997. Bajo ese sistema, los pagos de febrero de 2026 se repartieron en tres fechas distintas: Esa fecha es la que reciben la mayoría de quienes cobran beneficios regulares por jubilación, discapacidad o sobrevivientes. En 2026, estos pagos recibieron un Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2.8 %, que la SSA aplica cada año para ajustar los beneficios según la inflación medida por el índice de precios al consumidor (CPI-W). Este ajuste se refleja en los pagos mensuales que reciben millones de beneficiarios tanto del Seguro Social principal como del SSI. El cronograma de pagos previsto para marzo se ordena de la siguiente manera: