El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha confirmado que puede realizar visitas domiciliarias en el caso de contribuyentes que acumulan deudas fiscales sin resolver y dejan pasar los plazos para regularizar su situación. Dichas visitas son parte del proceso de cobro forzoso y se llevan a cabo cuando se desatienden avisos oficiales, se omiten declaraciones o se infringen acuerdos de pago. Contrario a lo que se pudiera pensar, la intervención del IRS en el domicilio sugiere que el asunto ha alcanzado una fase crítica, lo que conlleva el riesgo de embargos y otras acciones drásticas si no se proporciona una respuesta inmediata. La falta de presentación de declaraciones atrasadas, el incumplimiento en la respuesta a cartas, la ruptura de planes de pago o el aplazamiento indefinido en la regularización de una deuda conocida puede resultar en la activación de visitas domiciliarias por parte de agentes federales. Por esta razón, es esencial actuar de manera oportuna. En caso de inacción por parte del contribuyente, el IRS tiene la facultad de proceder con embargos de cuentas bancarias, retención de salarios, descuentos sobre beneficios federales y gravámenes sobre bienes inmuebles. Tales actuaciones quedan consignadas y podrían impactar en la evaluación crediticia y en procedimientos financieros. Es fundamental que los contribuyentes comprendan las implicancias de no responder, pues las acciones mencionadas tienen efectos duraderos en su situación económica.