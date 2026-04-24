Recibir dinero o bienes de otra persona o empresa puede implicar responsabilidades fiscales que muchos desconocen. En Estados Unidos, existe una regla que permite a las autoridades ir más allá del contribuyente original y reclamar deudas directamente a quien recibió esos activos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica la llamada “transferee liability” (responsabilidad del cesionario), una doctrina legal que habilita el cobro de impuestos impagos a quienes recibieron bienes o dinero en determinadas condiciones. La responsabilidad del cesionario puede activarse cuando: Esta norma permite al IRS: