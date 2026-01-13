La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos lleva a cabo un proceso meticuloso de investigación sobre las transacciones bancarias. Ahora, todos los estadounidenses que retiren o depositen más de la cantidad de dinero permitida pueden ser investigados por el Gobierno.

Las autoridades pusieron en marcha este sistema con el fin de prevenir delitos financieros y terrorismo, así como crímenes que se desprenden de índole fiscal.

Es oficial: no se podrá retirar ni depositar más de esta cantidad de dinero en cajeros automáticos

El Gobierno de los Estados Unidos tiene un protocolo y compromiso estricto a la hora de hacerle frente a los crímenes fiscales, como lavado de dinero, evasión de impuestos y contrabando.

De esta forma, múltiples entidades financieras actúan bajo dinámicas de investigación sobre los ciudadanos que encienden las alertas, principalmente, a través de operaciones con cajeros automáticos.

El Gobierno investiga a las personas que retiran más dinero del permitido por la entidad bancaria. Fuente: Archivo.

De acuerdo con la información promedio de las entidades bancarias americanas, una persona puede retirar y depositar entre 300 dólares y 1,500 dólares por día.

Los límites no sólo dependerán de la entidad, sino de los ingresos mensuales del cliente y otros factores. Por lo que cada cliente debe consultar su estatus para no excederse más de lo permitido.

¿Cuándo se reportan los movimientos de dinero?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, así como otras entidades fiscales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los bancos están obligados a reportar al Gobierno cuando se realizan depósitos o retiros a partir de 9,000 dólares para que éstas hagan seguimiento del dinero.

Uno de los métodos más comunes para cometer fraude en Estados Unidos se lo conoce como ”structuring" y es cuando una persona deposita o retira de manera fraccionada para “despistar” a las autoridades.

Cómo evitar los límites del cajero automático

Para conocer cuánto dinero tiene permitido retirar una persona se debe ingresar a la cuenta personal desde la plataforma de la entidad, o acercarse a las sucursales presenciales y hablar con un asesor.

Para evitar los límites de dinero se pueden tener en cuenta los siguientes factores: