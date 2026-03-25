La United States Navy confirmó un movimiento estratégico clave para la región: el despliegue del portaaviones USS Nimitz (CVN-68) en aguas sudamericanas como parte del operativo Southern Seas 2026, una misión que incluirá ejercicios militares conjuntos con múltiples países del continente. El buque insignia estará acompañado por el destructor lanzamisiles USS Gridley (DDG-101) y operará bajo el mando de la U.S. Naval Forces Southern Command y la United States Fourth Fleet. El despliegue del USS Nimitz forma parte de una misión que busca reforzar la cooperación y la seguridad en el hemisferio occidental. Durante su recorrido, el grupo de ataque realizará: Entre los países que participarán de estas actividades se encuentran: Además, están previstas escalas en puertos estratégicos como Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Según autoridades navales, este operativo permitirá mejorar la interoperabilidad militar y fortalecer la coordinación frente a amenazas compartidas. El despliegue Southern Seas 2026 tiene un valor simbólico adicional: podría tratarse de la última circunnavegación de Sudamérica del USS Nimitz, uno de los portaaviones más emblemáticos de la historia reciente. Aunque su retiro estaba previsto para 2027, la decisión fue postergada debido al contexto internacional, lo que extiende su operatividad por más tiempo. Este buque, en servicio desde 1975, es una pieza central del poder naval estadounidense y un símbolo de su capacidad de proyección global. El portaaviones despliega el Carrier Air Wing 17, una poderosa combinación de aeronaves que le permite operar como una base aérea flotante. Entre los principales sistemas se destacan: Estos escuadrones permiten ejecutar misiones de combate, vigilancia, apoyo logístico y defensa en múltiples escenarios. El operativo Southern Seas 2026 se consolida como uno de los ejercicios más relevantes en América Latina, con más de una década de historia desde su inicio en 2007. Desde la United States Navy remarcan que esta misión busca fortalecer alianzas estratégicas, mejorar la preparación conjunta y garantizar la estabilidad en el hemisferio.