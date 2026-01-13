El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha publicado en su sitio web oficial las nuevas regulaciones que los contribuyentes deberán observar en la temporada fiscal 2026, que se aproxima.

En consonancia con la Orden Ejecutiva 14247, la agencia tributaria ha comenzado a eliminar gradualmente los reembolsos en papel. En virtud de esta medida, aquellos que no proporcionen la información requerida al declarar, para que el depósito correspondiente se efectúe de esta forma, serán contactados por el IRS para recibir las instrucciones pertinentes.

IRS rastrea a quienes no cumplen con nueva condición en visitas domiciliarias

La Orden Ejecutiva promueve la transición hacia pagos federales con el objetivo de “mejorar la eficiencia, reducir el fraude y disminuir los costos”, según lo expresado por las autoridades.

En este contexto, todas las declaraciones de impuestos correspondientes a 2025 -las de años anteriores no se ven afectadas por esta medida- deberán incluir la información de Depósito Directo para evitar demoras en las devoluciones que deban efectuarse.

Cuando estos datos no sean proporcionados y no se califique para una excepción, la agencia enviará un aviso al hogar de cada uno de estos contribuyentes.

IRS ahora se rastreará a todas las personas que no cumplan esta nueva condición.

“El IRS enviará una carta que (1) solicitará información sobre el depósito directo y (2) ofrecerá detalles sobre cómo solicitar una excepción”, se informa.

Consecuencias de no cumplir con el nuevo requisito en la temporada fiscal 2026

Cuando el tributante no proporcione su información bancaria, ni califique para una excepción, ni responda al aviso del IRS dentro de los 30 días posteriores a su envío, experimentará demoras de seis semanas en el reintegro de su dinero.

¿Qué hacer si no tengo una cuenta bancaria?

En un comunicado oficial compartido por la agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, pero también se ofrecerán alternativas como **tarjetas de débito prepagas y carteras digitales**.

“Se emitirá orientación e información adicional para la presentación de impuestos de 2025 antes de la temporada de presentaciones de 2026”, aseguró IRS.