El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos lleva a cabo un embargo cuando un beneficiario no saldó sus obligaciones tributarias. El sitio oficial de la entidad fiscal comparte los pasos que deben seguir los contribuyentes afectados para poder levantar esta infracción.

Es importante destacar que previo a intervenir cuentas bancarias y bienes, las autoridades de IRS emiten múltiples notificaciones para resolver la deuda en instancias más leves.

Alerta del IRS: así puedes levantar o revertir un embargo

El Servicio de Impuestos Internos emite un Aviso Final de Embargo (LEVY) cuando un contribuyente no presentó su declaración de impuestos o tiene deudas impagas con la entidad. Cuando las instancias de diálogo se agotan, los agentes congelan las cuentas bancarias e intervienen las propiedades para recuperar el dinero equivalente a la deuda.

De acuerdo con la información oficial, una persona puede solicitar el levantamiento de su embargo en simples pasos. Pero, para ello, el contribuyente debe demostrar el embargo le causa daño económico inmediato.

El IRS debe liberarle el embargo si determina que:

Usted liquidó la cantidad que adeudaba.

El período de prescripción para cobrar el impuesto había vencido antes de la emisión del embargo.

La liberación del embargo le ayudaría a pagar los impuestos.

Usted establece un plan de pagos a plazos, y los términos del plan no permiten que el embargo siga en pie.

El embargo resultaría en daño económico para usted, lo cual significa que el IRS ha determinado que el embargo impediría que usted saldara los gastos básicos y razonables de la vida.

El valor de la propiedad es mayor de la cantidad adeudada, y la liberación del embargo no afecta nuestra capacidad de cobrar la cantidad adeudada.

¿Si levantan mi embargo, significa que ya no tengo más deuda?

Las autoridades del IRS aclaran que el levantamiento del embargo no significa que la deuda está saldada automáticamente, sino que el contribuyente deberá establecer un nuevo método de pago acordado con la entidad.