El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó en su sitio oficial en qué casos sus agentes pueden presentarse directamente en el domicilio de los contribuyentes para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se trata de un procedimiento formal que forma parte del proceso de cobro cuando existen deudas o irregularidades, y que puede avanzar incluso si la persona no responde a los contactos previos. Según explicó el organismo, antes de concretar una visita, el contribuyente recibe notificaciones previas. El proceso incluye: Sin embargo, si el contribuyente no responde en tiempo y forma, el IRS puede avanzar y realizar la visita domiciliaria de todas maneras. Los funcionarios que se presentan son empleados civiles del IRS que participan directamente en el proceso de cobro. Durante la visita: En caso de existir montos adeudados, el contribuyente puede: El IRS también contempla una situación clave: si un agente se presenta sin previo aviso claro, el contribuyente tiene derecho a verificar su identidad. Para eso, la agencia dispone de una herramienta oficial de validación de empleados, que permite confirmar si la persona que realiza la visita efectivamente trabaja para el organismo.