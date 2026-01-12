El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a todos los contribuyentes sobre las consecuencias de recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia notificando la intención de embargar un vehículo de su propiedad como forma de pago a las obligaciones pendientes.

Desde que esta notificación se entrega, la agencia brinda un período de 30 días antes de efectivizar la medida, tiempo destinado a la realización de acuerdos alternativos que permitan cobrar la deuda de otra forma.

Paso a paso: las instancias que aguarda IRS antes de quitar un vehículo

Según lo detalla la agencia, existen cuatro instancias puntuales que deben concretarse antes de que pueda embargarse un vehículo o cualquier otra propiedad. Estas son

El IRS calcula el pendiente y le envía un aviso al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

IRS puede embargar el vehículo de un contribuyente cuando ya se impuso un gravamen sobre el bien. Fuente: archivo.

IRS irá casa por casa y quitará los vehículos de quienes dejaron este trámite sin completar

Si durante los períodos pautados no se fijaron acuerdos alternativos y la agencia recaudadora efectivizó el embargo, el vehículo se incautará y se fijará un precio mínimo de subasta -generalmente del 80% o más de su valor- en el que podrá participar el deudor.

Posteriormente, se anunciará la operación de manera oficial y se aguardarán 10 días hasta que la medida se concrete, brindando un lapso adicional para realizar acuerdos alternativos.

Cuando el vehículo se venda, las ganancias de esa operación se utilizarán para saldar los gastos propios del proceso y luego la deuda tributaria.

En caso de que sobre dinero, IRS notificará al contribuyente sobre los pasos para obtener el reembolso correspondiente.