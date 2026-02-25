Las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos reforzaron los controles migratorios y de identidad para todos los viajeros que entren o salgan del país. Un pasaporte falto de condiciones puede convertirse en un impedimento inmediato para viajar, ya que su validez es un requisito esencial para los cruces internacionales. La verificación en aeropuertos está a cargo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los controles de seguridad y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los procesos migratorios. Para viajes internacionales, el pasaporte debe estar vigente al momento de ingresar o salir del país. Si el documento está vencido: Quienes tengan el documento vencido deben: