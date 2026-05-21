La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 21 de mayo en Estados Unidos es de 17.36 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.24% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso mexicano subió 9.63%, pero en el último año registra una variación de -10.16%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.42%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA