En los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede iniciar procesos de investiagación que requieran instancias presenciales a jubilados que no reporten correctamente sus ingresos ante el fisco.

El riesgo de recibir la visita de un agente federal es mayor en nueve estados donde los beneficios del Seguro Social y otros ingresos jubilatorios pueden generar impuestos estatales.

La omisión de un trámite clave puede activar cruces automáticos de datos y derivar en una auditoría del ente reacudador federal.

Por qué el IRS puede auditar a jubilados y enviar agentes al domicilio de los jubilados

El IRS inicia una auditoría cuando detecta diferencias entre la declaración presentada y la información recibida de bancos, fondos de retiro u organismos estatales.

Las visitas presenciales suelen aplicarse cuando hay ingresos no reportados o avisos ignorados.

La edad no exime del control fiscal. Si el contribuyente no responde notificaciones previas o mantiene errores reiterados, el organismo tiene la potestad de avanzar con una visita presencial para verificar documentación y la situación patrimonial del contribuyente en cuestión.

Los 9 estados en que el riesgo es mayor: este es el ingreso que debe declararse

El riesgo de recibir una visita presencial de un oficial federal del IRS aumenta en los estados que imponen gravámenes a los beneficios del Seguro Social, donde existen mayores cruces de información fiscal.

Lista completa

Colorado

Connecticut

Minnesota

Montana

New Mexico

Rhode Island

Utah

Vermont

West Virginia

En estos estados deben declararse beneficios del Seguro Social, pensiones, retiros de cuentas de jubilación, intereses y otras rentas. Omitir cualquiera de estos ingresos puede derivar en ajustes, multas y una auditoría con visita domiciliaria