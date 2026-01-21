La reducción de la jornada laboral vuelve a instalarse en el debate en Estados Unidos con un proyecto activo en Nueva York que redefine cuándo comienza el pago de horas extra .

La iniciativa plantea que la semana laboral legal pase de 40 a 32 horas, un cambio que impactaría directamente en salarios, organización del trabajo y costos para los empleadores.

El proyecto, identificado como Senate Bill S5629 , propone que todo trabajo que supere las 32 horas semanales sea considerado tiempo extra, con pago adicional obligatorio.

La medida está en tratamiento legislativo y apunta a modificar la ley laboral vigente para establecer un nuevo estándar semanal.

¿Qué establece la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales?

La propuesta establece que 32 horas constituyen una semana laboral legal, lo que implica que cualquier hora trabajada por encima de ese límite deberá pagarse como hora extra.

El cambio se incorpora a la ley laboral mediante la creación de una nueva sección específica y tendría vigencia inmediata si es aprobada.

El texto aclara que el nuevo esquema no prohíbe acuerdos de sobretrabajo, siempre que exista compensación adicional.

En términos prácticos, la reducción de la jornada laboral busca obligar a los empleadores a pagar horas extra solo desde las 32 horas semanales, en lugar de las 40 actuales, con excepciones puntuales previstas en la norma.

Ernst defiende el proyecto de ley de reforma fiscal que se aprobó en la Cámara de Representantes el mes pasado y deberá tratarse en el Senado. Foto: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A quiénes alcanza y en qué estado está el proyecto?

El proyecto aplica a la mayoría de los empleados del sector privado, pero excluye explícitamente a los trabajadores rurales y a ciertos grupos ya regulados por disposiciones especiales. Entre los puntos clave se destacan:

Nuevo límite legal: 32 horas semanales.

Pago de horas extra obligatorio a partir de ese umbral.

Excepciones para trabajo agrícola y casos específicos previstos por ley.

La iniciativa fue presentada por la senadora Jessica Ramos, representante del distrito 13, y actualmente se encuentra en comisión de Trabajo del Senado estatal, sin aprobación definitiva.

De avanzar, Nueva York podría convertirse en uno de los primeros estados en redefinir formalmente la duración legal de la semana laboral, con efectos directos sobre empleadores y trabajadores en todo el estado.