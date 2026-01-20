El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informa en su sitio web oficial sobre las circunstancias en las que sus agentes pueden realizar visitas al hogar o negocio de un contribuyente.

Aunque las visitas sin previo aviso no son comunes, las autoridades aclaran que, en determinadas situaciones, los agentes certificados pueden, como parte de una investigación, acudir al hogar de un tributante de manera sorpresiva.

El IRS enviará agentes armados sin previo aviso a estos hogares

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados de la agencia.

Estos oficiales se encargan de investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales.

IRS señala que estos oficiales pueden visitar sin notificación o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de realizar una investigación al respecto. También puede llamar a terceros relacionados o enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros.

Es importante destacar que estos agentes:

No solicitarán pagos

No piden información personal como un Número del Seguro Social ( SSN

No se involucran en casos relacionados con impuestos

Es oficial| El IRS mandará sin aviso a sus agentes armados a recorrer hogar por hogar de todas las personas que hayan realizado esto.

Pasos a seguir frente a la visita de agentes del IRS en tu domicilio

La agencia señala que, en el supuesto de que un agente especial del IRS realice una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que el agente especial efectivamente pertenece a la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma el IRS. Lo que constituye un método para autenticar la identidad del oficial.